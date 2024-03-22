На Украине отреагировали на призыв США не бить по объектам НПЗ России

Киев не собирается прислушиваться к призыву США не бить по НПЗ

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США обратились к Киеву с призывом прекратить атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как ранее сообщало Financial Times, этот призыв был озвучен в связи с опасением США из-за возможного роста мировых цен на нефть.

Стефанишина заявила, что Украина понимает аргументы своих американских партнеров, но продолжает использовать свои доступные ресурсы и методы для ведения войны. Она выступила на Киевском форуме безопасности, трансляция которого была осуществлена на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine.

С начала месяца украинские БПЛА атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Российские власти неоднократно обвиняли Украину в актах терроризма и называли ее "террористическим государством". Например, 6 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинские беспилотные летательные аппараты совершают теракты против объектов топливно-энергетического комплекса России.