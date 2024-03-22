Ольга Стефанишина заявила, что Украина получила лишь 10% от запланированной помощи, необходимой для выживания государства

В последнее время Украина испытывает серьезные финансовые трудности и нехватку военной помощи, необходимой для продолжения борьбы. Вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина выразила серьезную озабоченность сложившейся ситуацией.
Как отметила Стефанишина, за последние два месяца Украина получила лишь 10% от запланированных средств, крайне необходимых для выживания государства. Кроме того, не была предоставлена военная помощь, которая планировалась в рамках формата "Рамштайн" более чем 50 странами почти год назад. По ее словам, сложившаяся ситуация уже стала очень плохой.
Стефанишина также подчеркнула, что прогнозы на ближайшее будущее не внушают оптимизма.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.