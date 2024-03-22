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Ольга Стефанишина заявила, что Украина получила лишь 10% от запланированной помощи, необходимой для выживания государства

На Украине заявили, что им не хватает средств для выживания

0:45
Мир

В последнее время Украина испытывает серьезные финансовые трудности и нехватку военной помощи, необходимой для продолжения борьбы. Вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина выразила серьезную озабоченность сложившейся ситуацией.

На Украине заявили, что им не хватает средств для выживания
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как отметила Стефанишина, за последние два месяца Украина получила лишь 10% от запланированных средств, крайне необходимых для выживания государства. Кроме того, не была предоставлена военная помощь, которая планировалась в рамках формата "Рамштайн" более чем 50 странами почти год назад. По ее словам, сложившаяся ситуация уже стала очень плохой.

Стефанишина также подчеркнула, что прогнозы на ближайшее будущее не внушают оптимизма.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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