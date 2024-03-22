Ольга Стефанишина заявила, что Украина получила лишь 10% от запланированной помощи, необходимой для выживания государства

На Украине заявили, что им не хватает средств для выживания

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В последнее время Украина испытывает серьезные финансовые трудности и нехватку военной помощи, необходимой для продолжения борьбы. Вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина выразила серьезную озабоченность сложившейся ситуацией.

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Как отметила Стефанишина, за последние два месяца Украина получила лишь 10% от запланированных средств, крайне необходимых для выживания государства. Кроме того, не была предоставлена военная помощь, которая планировалась в рамках формата "Рамштайн" более чем 50 странами почти год назад. По ее словам, сложившаяся ситуация уже стала очень плохой.

Стефанишина также подчеркнула, что прогнозы на ближайшее будущее не внушают оптимизма.