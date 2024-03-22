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В Евросоюзе не смогли прийти к единому мнению по поводу выпуска "оборонных еврооблигаций"

Skai: В ЕС возникли разногласия из-за "оборонных еврооблигаций"

1:36
Мир

Как сообщает издание Skai, на саммите Евросоюза обсуждались разногласия по поводу финансирования оборонных расходов. Лидеры стран-членов рассматривали возможность выпуска специальных "оборонных еврооблигаций", однако не смогли прийти к единому мнению.

Skai: В ЕС возникли разногласия из-за "оборонных еврооблигаций"
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис высказался за идею выпуска таких облигаций для финансирования расходов на оборону. Однако бельгийский премьер Александр де Кроо выразил сомнения, указав, что выпуск долговых обязательств не является панацеей, и рано или поздно их придется погашать.

Несмотря на разногласия, лидеры ЕС сошлись во мнении о необходимости увеличить финансирование военной поддержки Украины. Они договорились оказать давление на Европейский инвестиционный банк, чтобы он мог инвестировать в оборонную промышленность, скорректировав свою кредитную политику.

Однако вопрос о том, как найти средства для финансирования обороны Европы в условиях продолжающегося конфликта на Украине, вызвал разногласия. Идею выпуска еврооблигаций поддержали Греция, Франция, Италия, Эстония и Польша, но против выступили так называемые "экономные" страны, такие как Германия, Нидерланды и Австрия.

Кроме того, было достигнуто принципиальное согласие по использованию прибыли от замороженных российских активов для предоставления Украине до 3 миллиардов евро ежегодно. Однако Кремль предупредил, что в случае использования этих средств для закупки оружия для Украины, Россия примет ответные меры и задействует все доступные ей правовые механизмы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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