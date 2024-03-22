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В Евросоюзе хотят использовать пенсионные фонды для военной помощи Украине

EUobserver: ЕС призывает пенсионные фонды инвестировать в оборонную промышленность

1:23
Мир

В стремлении обеспечить Украину необходимой военной помощью некоторые страны-члены Евросоюза выступили с предложением привлечь пенсионные фонды к инвестированию в оборонный сектор. Об этом сообщает издание EUobserver, ссылаясь на информацию, полученную от европейского дипломата.

EUobserver: ЕС призывает пенсионные фонды инвестировать в оборонную промышленность
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам источника, государства, такие как Германия и Нидерланды, рассматривают возможность передачи части расходов на оборону пенсионным фондам путем увеличения их инвестиций в данную отрасль. Основной целью подобной инициативы является снижение финансовой нагрузки на правительства, которые в настоящее время несут основное бремя оборонных расходов.

Однако представители некоторых пенсионных фондов выразили недоумение относительно конкретных объектов инвестирования. Один из них подчеркнул, что их деятельность не предполагает прямой закупки оружия, боеприпасов или заказа танков.

По итогам саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза призвали европейские государства увеличить расходы на оборону и поручили Еврокомиссии изучить возможные варианты финансирования. Согласно итоговому документу встречи, Еврокомиссия должна представить соответствующий отчет до июня текущего года. Кроме того, Европейскому инвестиционному банку рекомендовано адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности в соответствии с новыми реалиями.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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