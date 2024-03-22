Источник РИА Новости рассказал о реакции украинцев на бронь, привязанную к уровню зарплаты

РИА Новости: на Украине недовольны привязкой брони к зарплате

Идея правительства Украины привязать отсрочку от мобилизации к уровню заработной платы или сумме уплаченных налогов вызвала волну возмущения среди жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

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Согласно информации, полученной от источника РИА Новости в российских силовых структурах, такой подход автоматически превращает большинство военнообязанных региона в потенциальных призывников.

Недавно депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко озвучил планы правительства Украины предоставлять бронь от призыва только тем военнообязанным, чья зарплата превышает 35 тысяч гривен (около 915 долларов). Это заявление спровоцировало резкий всплеск протестных настроений в прифронтовых районах Украины, где практически отсутствуют рабочие места с таким уровнем дохода.

По словам источника, население подконтрольных Киеву территорий Херсонской области и других регионов юго-востока Украины крайне негативно отреагировало на намерение президента Зеленского лишить брони от призыва граждан с месячным доходом ниже 35 тысяч гривен. Эта новость уже вызвала взрывной рост антиправительственных настроений и социальной напряженности среди малообеспеченных слоев населения. Особенно сильное недовольство с их стороны наблюдается по отношению к тем украинцам, чей уровень доходов позволяет им избежать мобилизации.

Также в Украине существуют определенные основания для получения отсрочки от службы, такие как работа в органах власти, оборонных предприятиях или других критически важных для страны организациях.

Херсонская область, расположенная на левом берегу Днепра в его нижнем течении и омываемая Азовским и Черным морями, стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона отказывается признавать его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. На данный момент под контролем России находится 75% Херсонской области, в то время как часть на правобережье Днепра, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками. С ноября 2022 года временным административным центром области является город Геническ.