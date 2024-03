Источник РИА Новости рассказал о реакции украинцев на бронь, привязанную к уровню зарплаты

Идея правительства Украины привязать отсрочку от мобилизации к уровню заработной платы или сумме уплаченных налогов вызвала волну возмущения среди жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

