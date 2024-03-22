Песков прокомментировал заявление ЕС об ограничении импорта сельхоз продукции из России и Беларуси

В Кремле дали комментарий по поводу ограничений импорта из России

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Предложение Евросоюза об ограничении импорта зерновых и масличных из России и Беларуси было встречено критикой со стороны пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который назвал его проявлением недобросовестной конкуренции.

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Песков выразил уверенность, что такие меры негативно скажутся на потребителях в Европе. Он подчеркнул, что у России есть альтернативные рынки сбыта, но отметил, что экспертам предстоит оценить, смогут ли они компенсировать потери от ограничений.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести дополнительные пошлины на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси, что фактически приведет к запрету на их ввоз.