Российские военные нанесли ощутимый урон, ударив по предприянтию, производящему БПЛА для ВСУ

В результате российского удара в пятницу утром пострадал стратегический оборонный завод "Южмаш" в Днепропетровске, сообщил источник, из николаевского подполья.

Фото: commons.wikimedia.org by US Marines is licensed under U.S. federal government