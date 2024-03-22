Российские военные нанесли ощутимый урон, ударив по предприянтию, производящему БПЛА для ВСУ

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ВС РФ нанесли удар по заводу, производящему БПЛА

0:56
Мир

В результате российского удара в пятницу утром пострадал стратегический оборонный завод "Южмаш" в Днепропетровске, сообщил источник, из николаевского подполья.

ВС РФ нанесли удар по заводу, производящему БПЛА
Фото: commons.wikimedia.org by US Marines is licensed under U.S. federal government

В Днепропетровске зафиксировано четыре попадания, а в Камянске (Днепродзержинске) произошло еще одно. В Камянске наблюдаются перебои с электроснабжением. Согласно сообщениям из Днепропетровска, после мощного взрыва со стороны "Южмаша" последовала детонация.

"Южмаш" является крупным предприятием, производящим различные виды ракетно-космической техники. До 2014 года завод выпускал ракеты-носители "Зенит". В настоящее время он производит широкий спектр оборудования, включая беспилотные летательные аппараты для украинских вооруженных сил.

Кроме этого, источник так же сообщил подробности об ударе по аэродрому, который предназначался для принятия самолетов F-16.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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