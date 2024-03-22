Источник из николаевского подполья поделился информацией, что российские силы нанесли удар по аэродрому, который готовился для принятия западных самолетов

ВС РФ нанесли удар по аэродрому, предназначенному для самолетов F-16

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Российские силы нанесли удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где украинские вооруженные силы готовятся к приему самолетов F-16 из США. Об этом сообщил источник в николаевском подполье.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

По данным источника, удар был нанесен по окраине Хмельницкого, а также по аэродрому в Староконстантинове. Аэродром ранее подвергался атакам, поскольку там, как утверждается, ведутся приготовления к размещению истребителей F-16.

В ночь на пятницу украинские военные и энергетические объекты подверглись крупномасштабному удару. По словам украинских властей, это была самая мощная атака на энергетическую систему страны.

Ранее источник в николаевском подполье сообщил о попадании ракет по стратегическим военным предприятиям, включая завод "Мотор Сич" в Запорожье, где производятся беспилотники и модернизируются ракеты С-200, а также завод имени Малышева в Харькове, выпускающий и ремонтирующий бронетехнику для ВСУ. Удары также были нанесены по двум городским ТЭЦ и другим объектам в различных областях Украины, включая ДнепроГЭС.