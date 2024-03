Согласно публикации Asia Times украинские военные массово сдаются в плен и отказываются выполнять приказы командования

Украинские военные демонстрируют повышенную готовность сдаться в плен, что объясняется ухудшающейся ситуацией на фронте. Об этом сообщает издание Asia Times.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license