Украинские военные демонстрируют повышенную готовность сдаться в плен, что объясняется ухудшающейся ситуацией на фронте. Об этом сообщает издание Asia Times.
По данным издания, участились случаи отказа подразделений ВСУ выполнять приказы командования. Один из взводов даже сдался при условии отказа от обмена с Украиной, опасаясь тюремного заключения или повторной отправки на передовую.
Украина приближается к точке, когда ВСУ, гражданское население или оба вместе должны будут пересмотреть целесообразность дальнейшего участия в конфликте с точки зрения национальных интересов. Европейские лидеры осознают неизбежность неблагоприятного исхода, но продолжают поддерживать проигрышную войну, избегая честности перед своими гражданами и самими собой.
В попытке восполнить потери ВСУ украинские власти прибегают к насильственным мерам. Военкоматы проводят рейды, силой забирая мужчин с улиц и отправляя их на фронт. В украинских СМИ широко освещаются подобные действия. Военкоматы не скрывают использования таких методов и призывают граждан отказаться от попыток уклониться от службы.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.