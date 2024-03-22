Премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз является заложником сети Сороса

Виктор Орбан: Брюссель является заложником Сороса

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство европейцев выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине. Однако, по его мнению, политика Евросоюза находится под влиянием организаций американского миллиардера Джорджа Сороса, что препятствует принятию мирных инициатив.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Орбан отметил, что европейские лидеры осознают общественную поддержку мирных партий. Однако, по его словам, Брюссель находится под контролем сети Сороса, которая глубоко внедрилась в европейские институты.

Премьер-министр Венгрии утверждает, что организации Сороса не только формируют общественное мнение, но и обладают значительным влиянием на принятие решений в ЕС. Он заявил, что они получают финансирование из бюджета Евросоюза и имеют своих представителей в Еврокомиссии, Европарламенте и среди глав правительств.

Орбан подчеркнул, что европейцы смогут выразить свое отношение к "провоенным политикам" на выборах в Европарламент. В то время как в Венгрии регулярно проводятся опросы общественного мнения по важным вопросам. Согласно последнему опросу, 86% венгров выступают против отправки западных войск на Украину.