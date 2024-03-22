Масштабы сопоставимы с периодом пандемии чумы: население Земли начнет сокращаться из-за резкого спада рождаемости

Telegraph: население Земли сократится в ближайшие 10-летия

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet и цитируемому британской газетой The Telegraph, население планеты впервые за десятилетия начнет сокращаться из-за резкого снижения рождаемости.

Фото: Openverse by Jocey K is licensed under CC BY-SA 2.0

Это явление будет иметь масштабы сопоставимые с периодом пандемии чумы в XIV веке.

По оценкам ученых, численность населения Земли снизится примерно на 50 миллионов человек. В Европе падение составит примерно треть населения. Согласно журналу, этот период будет первым за историю, когда количество жителей планеты начнет уменьшаться.

Показатель рождаемости является ключевым фактором. Для поддержания текущего уровня численности населения необходимо, чтобы каждая женщина рожала в среднем 2,1 ребенка. Однако к 2050 году этот показатель может снизиться до 1,83 ребенка, а к 2100 году — до 1,59 ребенка на одну женщину.

В России предсказывается снижение показателя рождаемости до 1,33 к 2050 году и до 1,21 к 2100 году. Такие данные свидетельствуют о глобальном и долгосрочном тенденциях сокращения численности населения планеты.