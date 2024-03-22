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"Рост цен на топливо пугает Байдена": США призвали Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия

FT: США призвали Украину прекратить удары по объектам российского нефтепрома

1:33
Мир

The Financial Times сообщает, что Белый дом призывает Киев прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ из-за опасений роста мировых цен на топливо.

FT: США призвали Украину прекратить удары по объектам российского нефтепрома
Фото: Wikipedia by Rickmaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как пишет издание со ссылкой на осведомлённые высокопоставленные источники в Вашингтоне, предупреждение США было адресовано руководству Службы безопасности Украины и Главного управления разведки страны. Вашингтон обеспокоен тем, что причиняемый российским предприятиям ущерб может привести к росту цен на нефть и продукты её переработки. Действующая администрация Белого дома опасается, что это негативно скажется на предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена, планирующего переизбраться на второй срок.

"Ничто так не пугает президента, как резкий рост цен на топливо в год выбров", — заявил экс-советник Белого дома по вопросам энергетики Боб Макнелли.

FT подчёркивает, что Россия сохраняет статус одного из ключевых игроков на мировом рынке энергоресурсов, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны коллективного Запада. При этом Вооружённые силы РФ способны нанести мощный ответный удар по объектам энергетики, от которых зависит благополучие западных стран, в том числе — по нефтепроводам.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рынок углеводородов демонстрирует тенденции к росту, на этом фоне Россия наращивает экспорт нефтепродуктов в страны Африки и Азии, не испытывая нехватки спросы со стороны потенциальных покупателей.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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