Нидерландский эколог Марике де Кок установила на примере городов Нидерландов таких как Амстердам, Роттердам и Эйндховен, что озеленение городов помимо очевидной пользы для жителей способствует увеличению популяции диких крыс и мышей, которые в свою очередь являются разносчиками многих инфекционных заболеваний. Кроме того, более активно распространяются клещи и блохи.
Однако как нивелировать эти негативные последствия, эколог не уточняет. Но едва ли вред от озеленения может быть хотя бы отдалённо сопоставим с его пользой. В любом случае едва ли российским градостроителям следует обращать внимание на домыслы голландских специалистов.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.