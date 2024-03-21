Европейские экологи предупредили о минусах озеленения городов

Учёные предупредили, что озеленение городов способствует увеличению крыс и мышей

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Нидерландский эколог Марике де Кок установила на примере городов Нидерландов таких как Амстердам, Роттердам и Эйндховен, что озеленение городов помимо очевидной пользы для жителей способствует увеличению популяции диких крыс и мышей, которые в свою очередь являются разносчиками многих инфекционных заболеваний. Кроме того, более активно распространяются клещи и блохи.

Фото: www.inyourpocket .com/st-petersburg-en/catherine-park_145889v

Однако как нивелировать эти негативные последствия, эколог не уточняет. Но едва ли вред от озеленения может быть хотя бы отдалённо сопоставим с его пользой. В любом случае едва ли российским градостроителям следует обращать внимание на домыслы голландских специалистов.