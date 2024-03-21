Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, какая диета улучшает внешний вид кожи
Сборная России разгромила сборную Сербии по футболу
На рубль и юань приходится 80 процентов расчётов за россиские нефть и газ
Диетолог рассказал о способе получения коллагена без использования пищевых добавок
Эксперт рассказал о звуках, которые говорят о выходе из строя бензонасоса
Владелец Shacman SX получил 5,8 млн рублей за ДТП, устроенное уснувшим водителем
5 принципов зеленой экономики
Ветеринары ответили, стоит ли удалять когти собаке
Риттер: Франция направит войска на Украину, начнется ядерная война
Хёрш рассказал, как США угрожали Зеленскому и требовали отказа от переговоров с Россией

Сеймур Хёрш рассказал, что США выдвигали ультиматум Зеленскому с требованием отказа от переговоров с РФ

Мир

Журналист Сеймур Хёрш в своём блоге Substack написал, что несколько месяцев назад Украина была готова выйти на переговоры с Россией, но Владимиру Зеленскому поступил ультиматум из США с требованием о немедленном отказе от идеи мирного урегулирования. В противном случае США угрожали прекратить финансирование киевского режима. Журналист даже цитирует неназванного чиновника из администрации:

Сеймур Хёрш рассказал, что США выдвигали ультиматум Зеленскому с требованием отказа от переговоров с РФ
Фото: flickr.com by Institute for Policy Studies is licensed under Attribution 2.0 Generic

"Никаких переговоров или урегулирования или мы не будем поддерживать ваше правительство невоенными средствами в размере $45 миллиардов"

Ранее, в 2022 году Сеймур Хёрш сделал сенсационное расследование о ходе операции по диверсии на "Северных потоках". Он установил, что взрывы были произведены американскими подводниками, которым помогали норвежские военные специалисты, хорошо знавшие рельеф дна Балтийского моря.  В конце XX века Хёрш прославился расследования американских преступлений в Индокитае, за что даже был удостоен Пулитцеровской премии. Впрочем, тот факт, что сенсационные заявления Сеймура Хёрша свободно пропускаются в СМИ и не имеют для него юридических последствий в США наводит на подозрение, что "нужные" сенсации ему преднамеренно раскрывают сами же представители политической элиты США. То, о чём американские чиновники не могут сообщить открыто, они могут донести через независимого журналиста. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте

Артист не желает говорить об уехавших артистах.

Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Советский танк Т-55 признан американцами
Советский танк Т-55 признан американцами
Последние материалы
Стало известно, какая диета улучшает внешний вид кожи
Сборная России разгромила сборную Сербии по футболу
На рубль и юань приходится 80 процентов расчётов за россиские нефть и газ
Диетолог рассказал о способе получения коллагена без использования пищевых добавок
Эксперт рассказал о звуках, которые говорят о выходе из строя бензонасоса
Владелец Shacman SX получил 5,8 млн рублей за ДТП, устроенное уснувшим водителем
5 принципов зеленой экономики
Сеймур Хёрш рассказал, что США выдвигали ультиматум Зеленскому с требованием отказа от переговоров с РФ
Ветеринары ответили, стоит ли удалять когти собаке
Риттер: Франция направит войска на Украину, начнется ядерная война
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников