Хёрш рассказал, как США угрожали Зеленскому и требовали отказа от переговоров с Россией

Сеймур Хёрш рассказал, что США выдвигали ультиматум Зеленскому с требованием отказа от переговоров с РФ

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Журналист Сеймур Хёрш в своём блоге Substack написал, что несколько месяцев назад Украина была готова выйти на переговоры с Россией, но Владимиру Зеленскому поступил ультиматум из США с требованием о немедленном отказе от идеи мирного урегулирования. В противном случае США угрожали прекратить финансирование киевского режима. Журналист даже цитирует неназванного чиновника из администрации:

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"Никаких переговоров или урегулирования или мы не будем поддерживать ваше правительство невоенными средствами в размере $45 миллиардов"

Ранее, в 2022 году Сеймур Хёрш сделал сенсационное расследование о ходе операции по диверсии на "Северных потоках". Он установил, что взрывы были произведены американскими подводниками, которым помогали норвежские военные специалисты, хорошо знавшие рельеф дна Балтийского моря. В конце XX века Хёрш прославился расследования американских преступлений в Индокитае, за что даже был удостоен Пулитцеровской премии. Впрочем, тот факт, что сенсационные заявления Сеймура Хёрша свободно пропускаются в СМИ и не имеют для него юридических последствий в США наводит на подозрение, что "нужные" сенсации ему преднамеренно раскрывают сами же представители политической элиты США. То, о чём американские чиновники не могут сообщить открыто, они могут донести через независимого журналиста.