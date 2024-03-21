Карл Нехаммер заявил, что Австрия выступает против применения доходов от активов РФ для закупки оружия Украине

Австрия против использования доходов от активов РФ для вооружения Украины

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Карл Нехаммер, который занимает пост федерального канцлера Австрии, на саммите ЕС заявил, что прибыль с активов РФ нужно использовать для восстановления Киева, а не для покупки вооружения.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Нехаммер сказал, что Республика сейчас на стадии обсуждения. Он подчеркнул, что нейтральным странам важно сделать так, чтобы выделенные ими деньги не шли на закупку оружия и боеприпасов. Канцлер добавил, что с самого начала обсуждалось финансирование восстановления Украины, и это, по его мнению, разумное решение.

Напомним вам, что ранее ЕК согласилась с использованием прибыли от активов РФ для поддержки Киева. Это решение будет обсуждаться на саммите ЕС.