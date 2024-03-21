Карл Нехаммер заявил, что Австрия выступает против применения доходов от активов РФ для закупки оружия Украине

Карл Нехаммер, который занимает пост федерального канцлера Австрии, на саммите ЕС заявил, что прибыль с активов РФ нужно использовать для восстановления Киева, а не для покупки вооружения.
Нехаммер сказал, что Республика сейчас на стадии обсуждения. Он подчеркнул, что нейтральным странам важно сделать так, чтобы выделенные ими деньги не шли на закупку оружия и боеприпасов. Канцлер добавил, что с самого начала обсуждалось финансирование восстановления Украины, и это, по его мнению, разумное решение.
Напомним вам, что ранее ЕК согласилась с использованием прибыли от активов РФ для поддержки Киева. Это решение будет обсуждаться на саммите ЕС.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.