Мнение Роба Бауэра, председателя военного комитета НАТО, заключается в том, что Украине следует провести дополнительную мобилизацию.
"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии", — поделился Бауэр в ходе выступления на форуме по безопасности в столице Украины.
Украинские власти прилагают все усилия для компенсации колоссальных потерь ВСУ. С этой целью сотрудники военкоматов похищают мужчин с улиц населенных пунктов и принудительно отправляют их на фронт. Кадры таких рейдов весьма часто публикуют в СМИ Украины. В военкоматах не обходят стороной использование подобных мер и рекомендуют местным жителям не искать возможности для бегства от службы.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.