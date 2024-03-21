Бауэр посчитал необходимым проведение дополнительной мобилизации на Украине

Руководитель военного комитета НАТО сделал неожиданное заявление о гражданах Украины

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Мнение Роба Бауэра, председателя военного комитета НАТО, заключается в том, что Украине следует провести дополнительную мобилизацию.

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"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии", — поделился Бауэр в ходе выступления на форуме по безопасности в столице Украины.

Украинские власти прилагают все усилия для компенсации колоссальных потерь ВСУ. С этой целью сотрудники военкоматов похищают мужчин с улиц населенных пунктов и принудительно отправляют их на фронт. Кадры таких рейдов весьма часто публикуют в СМИ Украины. В военкоматах не обходят стороной использование подобных мер и рекомендуют местным жителям не искать возможности для бегства от службы.