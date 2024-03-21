Морган Ферт-Малки высказала мнение, что из обвиняемого солдата ВСУ сделали "козла отпущения", для сокрытия настоящих виновников случившегося

Журналист рассказала о судьбе военного, обвиняемого в подрыве "Северного потока"

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По данным журналистки Морган Ферт-Малки, участницы союза работников СМИ, расследующих диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", украинского полковника Романа Червинского выставили в качестве координатора этих атак, чтобы скрыть истинных виновников.

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Газеты Washington Post и Spiegel ранее называли 48-летнего Червинского ключевой фигурой в организации нападений на "Северные потоки". Согласно информации Washington Post, Червинский получал приказы от украинских чиновников, докладывавших тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Однако Ферт-Малка считает, что сделать Червинского "козлом отпущения" — это способ замести следы. Она рассказала, что за несколько недель до диверсии Червинский пытался организовать угон российского военного самолета на украинский аэродром, но эта операция закончилась неудачей и гибелью одного человека. В конце апреля 2023 года Червинский был арестован на Украине по обвинению в государственной измене.

По мнению журналистки, вряд ли бы доверили столь важную операцию человеку, который недавно провалил другую миссию и вскоре был предан военному трибуналу. Таким образом, выставление Червинского организатором диверсии на "Северных потоках" может быть попыткой скрыть истинных виновников этого инцидента.