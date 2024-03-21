Дональд Трамп опасается развития заболевания, которое могло достаться ему от отца

Washington Post: Дональд Трамп опасается развития деменции

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Согласно сообщению газеты Washington Post, бывший президент США Дональд Трамп опасается, что может унаследовать болезнь Альцгеймера от своего отца Фреда Трампа.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако Трамп не признается в этом, поскольку одним из его основных аргументов в президентской гонке является критика состояния умственных способностей действующего президента Джо Байдена.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Трамп, несомненно, боится развития болезни Альцгеймера, но не будет об этом говорить и признаваться. Это важно, поскольку Трамп постоянно критикует Байдена за его умственные способности и возможность выполнять обязанности президента.

Обеспокоенность Трампа своим здоровьем связана с наблюдением за прогрессирующей деменцией его отца в старости. Сам Трамп неоднократно заявлял, что проходил тесты на выявление признаков деменции, и его советник Джейсон Миллер говорил, что экс-президент готов пройти еще один тест, если одновременно это сделает и Байден.

В 2018 году Трамп успешно прошел Монреальский оценочный тест умственных способностей, который может выявить наступление деменции. В то же время, текущий президент США Джо Байден, которому 20 ноября исполнилось 81 год, также демонстрирует проблемы с памятью и иногда путает имена и даты. Его окружение принимает меры, чтобы снизить риск очередных публичных проявлений забывчивости.

Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах в США в 2024 году.