Дональд Трамп опасается развития заболевания, которое могло достаться ему от отца

Согласно сообщению газеты Washington Post, бывший президент США Дональд Трамп опасается, что может унаследовать болезнь Альцгеймера от своего отца Фреда Трампа.
Однако Трамп не признается в этом, поскольку одним из его основных аргументов в президентской гонке является критика состояния умственных способностей действующего президента Джо Байдена.
Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Трамп, несомненно, боится развития болезни Альцгеймера, но не будет об этом говорить и признаваться. Это важно, поскольку Трамп постоянно критикует Байдена за его умственные способности и возможность выполнять обязанности президента.
Обеспокоенность Трампа своим здоровьем связана с наблюдением за прогрессирующей деменцией его отца в старости. Сам Трамп неоднократно заявлял, что проходил тесты на выявление признаков деменции, и его советник Джейсон Миллер говорил, что экс-президент готов пройти еще один тест, если одновременно это сделает и Байден.
В 2018 году Трамп успешно прошел Монреальский оценочный тест умственных способностей, который может выявить наступление деменции. В то же время, текущий президент США Джо Байден, которому 20 ноября исполнилось 81 год, также демонстрирует проблемы с памятью и иногда путает имена и даты. Его окружение принимает меры, чтобы снизить риск очередных публичных проявлений забывчивости.
Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах в США в 2024 году.
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