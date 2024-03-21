Власти страны вводят временные ограничения на зарубежные поездки государственных служащих, оплачивающихся из казны государства

Нигерия вводит запрет на командировки за счет государства

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В целях сдерживания государственных расходов на командировки президент Нигерии Бола Тинубу ввел временный запрет на зарубежные поездки для министров, руководителей ведомств и других чиновников.

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В записке главы администрации президента Феми Гбаджабиамилы отмечается, что данная мера вводится в связи с текущими экономическими проблемами и необходимостью ответственного финансового управления. Временный запрет на заграничные поездки за государственный счет будет действовать в течение трех месяцев, начиная с 1 апреля 2024 года.

Чиновники, которым необходимо совершить зарубежную поездку за счет государственного бюджета, должны заблаговременно, не менее чем за две недели, получить специальное разрешение от президента.

В распоряжении подчеркивается, что эта временная мера направлена на оптимизацию расходов на управление, не нанося ущерба эффективности работы правительства.