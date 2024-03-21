Министерство обороны России озвучило данные о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России: на Купянском направлении ВСУ потеряли около 40 человек

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На купянском направлении украинские войска понесли значительные потери за последние сутки, согласно заявлению Министерства обороны России.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Подразделения "Западной" группировки войск успешно поразили силы и технику 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области, Тернов в Донецкой Народной Республике и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.

В результате действий российских войск противник потерял около 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-30.