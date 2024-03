Министерство обороны России озвучило данные о потерях ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении украинские войска понесли значительные потери за последние сутки, согласно заявлению Министерства обороны России.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic