На купянском направлении украинские войска понесли значительные потери за последние сутки, согласно заявлению Министерства обороны России.
Подразделения "Западной" группировки войск успешно поразили силы и технику 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области, Тернов в Донецкой Народной Республике и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.
В результате действий российских войск противник потерял около 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-30.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.