Мария Захарова высказалась по поводу новостей об исчезновении из публичной жизни принцессы Кейт Миддлтон

Захарова: Великобритания намеренно распространяет теории заговора об исчезновении Кейт Миддлтон

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По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Великобритания намеренно распространяет через мировые СМИ теории заговора об исчезновении из публичной жизни принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Этим Лондон стремится продемонстрировать свое лидерство в борьбе с кампаниями дезинформации.

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Захарова отметила, что слухи вокруг ситуации с Миддлтон муссировались в течение нескольких месяцев. Британские таблоиды выдвигали самые невероятные версии, включая похищение принцессы иллюминатами или рептилоидами. Затем эта информация распространится по всему миру через иностранные СМИ.

По прогнозу Захаровой, спустя месяц Лондон соберет все публикации и представит их как пример успешной борьбы с дезинформационной кампанией, показывающей низкую устойчивость других стран. Британия проведет конференцию по противодействию фейкам, на которую, как обычно, не пригласят Россию. При этом Великобритания объявит себя лидером в борьбе с диффамацией и дезинформацией.

Захарова предположила, что открывать эту конференцию может сама Миддлтон, которую несколько месяцев "информационно обкручивали" для решения внутренних и внешних задач Лондона. Дипломат призвала учиться у Британии умению извлекать выгоду из незначительных историй, хотя и отметила деструктивный характер такой практики.

Ранее Кенсингтонский дворец сообщал, что Миддлтон перенесла плановую операцию, после чего отложила публичные мероприятия до Пасхи. В марте она поблагодарила за поддержку, а позже была замечена с супругом принцем Уильямом на парковке магазина.