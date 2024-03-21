Акции протеста фермеров продолжают набирать обороты

Фермеры-протестующие продолжают блокировать дороги в Люблинском воеводстве, расположенном на востоке Польши, как сообщает информационное агентство IAR. В Люблинском воеводстве продолжается активность протестующих фермеров.
Они устроили блокады в десятках мест, включая автомагистраль S17 на кольцевой дороге между развязками Чехов и Фелин, а также на дороге, соединяющей Люблин и Любартов в обе стороны.
Сообщается, что полиция старается организовать объездные пути там, где это возможно. В среду по всей Польше прошли масштабные акции протеста фермеров, в результате которых дороги были перекрыты более чем в 500 местах по всей стране. Фермеры выступают с протестами в Польше с начала февраля.
Среди основных требований протестующих: прекращение импорта сельхоз продукции из Украины в Польшу, отказ от "зеленого курса", который предусматривает достижения нулевых выбросов в атмосферу планеты к 2050 году.
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