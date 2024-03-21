На Западе высмеяли фотосессию Макрона, на которой он запечатлен боксирующим грушу

Скотт Риттер: Жаль, что груша не ударила Макрона в ответ

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Бывший офицер разведки морской пехоты США и аналитик Скотт Риттер с иронией отреагировал на новый снимок боксирующего президента Франции Эммануэля Макрона, выразив сожаление, что боксерская груша не ответила ему ударом.

Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia is licensed under Public domain

Риттер также прокомментировал, что Россия будет действовать более решительно против французских военных на Украине.

В конце февраля Макрон анонсировал, что западные лидеры рассмотрели возможность отправки войск на Украину. Хотя единого мнения не было достигнуто, исключать такой вариант не стоит, отметил он. Позже, во время встречи с представителями оппозиции, французский лидер подчеркнул, что для Франции нет ограничений или запретных зон в вопросе поддержки Киева.

Сергей Нарышкин, руководитель Службы внешней разведки, заявил о подготовке Францией контингента для отправки на Украину, первый этап которого предполагает размещение около двух тысяч военнослужащих.

В интервью для "России 1" и РИА Новости Владимир Путин, президент России, выразил мнение, что размещение европейского контингента на Украине не окажет влияния на положение дел на поле боя, однако может привести к серьезным последствиям для Киева. Отвечая на заявления Макрона о готовности Франции к безграничной поддержке Украины, Путин подчеркнул, что и Россия не будет устанавливать ограничений в ответ на действия стран, принимающих подобные решения.