Бывший офицер разведки морской пехоты США и аналитик Скотт Риттер с иронией отреагировал на новый снимок боксирующего президента Франции Эммануэля Макрона, выразив сожаление, что боксерская груша не ответила ему ударом.
Риттер также прокомментировал, что Россия будет действовать более решительно против французских военных на Украине.
В конце февраля Макрон анонсировал, что западные лидеры рассмотрели возможность отправки войск на Украину. Хотя единого мнения не было достигнуто, исключать такой вариант не стоит, отметил он. Позже, во время встречи с представителями оппозиции, французский лидер подчеркнул, что для Франции нет ограничений или запретных зон в вопросе поддержки Киева.
Сергей Нарышкин, руководитель Службы внешней разведки, заявил о подготовке Францией контингента для отправки на Украину, первый этап которого предполагает размещение около двух тысяч военнослужащих.
В интервью для "России 1" и РИА Новости Владимир Путин, президент России, выразил мнение, что размещение европейского контингента на Украине не окажет влияния на положение дел на поле боя, однако может привести к серьезным последствиям для Киева. Отвечая на заявления Макрона о готовности Франции к безграничной поддержке Украины, Путин подчеркнул, что и Россия не будет устанавливать ограничений в ответ на действия стран, принимающих подобные решения.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.