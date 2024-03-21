Премьер-министр Украины заявил, что Киев не получал прямых указаний начать переговоры с РФ

Шмыгаль: Украина не получала просьб начать переговоры с Россией

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В разговоре с изданием Pais, Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, поделился, что Киев пока не получал непосредственных предложений о начале диалога с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул отсутствие внешнего давления на этот процесс, несмотря на мнения и комментарии, указывающие на утомление от конфликта среди некоторых европейских лидеров и граждан.

Шмыгаль выразил убеждение в том, что военный путь не приведет к решению конфликта, особенно учитывая ядерный статус России. В Москве неоднократно заявляли о своей открытости к переговорам. Тем не менее, наличие украинского законодательного запрета на диалог с Россией, по мнению Кремля, является препятствием к мирному урегулированию. Западные страны призывают Россию к диалогу, в то время как игнорируются отказы Киева от переговоров. В Кремле считают, что на данный момент нет предпосылок для мирного разрешения ситуации, отмечая, что приоритетом России является достижение целей своей специальной операции, что возможно лишь через военные действия.

Для перехода к мирному решению конфликта необходимо учитывать текущую ситуацию и новые реалии, при этом требования Москвы хорошо известны. Владимир Путин, президент РФ, подчеркивал, что если Украина заинтересована в переговорах, необходимо отменить решение о запрете на диалог. Путин заявил, что Россия всегда была открыта к мирному урегулированию конфликта при условии обеспечения своих гарантий безопасности.