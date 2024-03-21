Из миллиона боеприпасов, которые Евросоюз обещал предоставить, Украина получила лишь 400 тысяч, по словам представителя партии "Слуга народа" Егора Чернева.
В последние дни января, Жозеп Боррель, занимающий пост главы внешнеполитического ведомства ЕС, сообщил, что к началу 2024 года страны Европейского блока смогли отправить Украине более 300 тысяч снарядов. Он также уточнил, что к марту следующего года объем поставок сократится до половины изначально обещанного миллиона из-за проблем с производством и опасений стран относительно уменьшения собственных запасов.
Чернев подчеркнул, что процесс идет медленно, но Украинская сторона надеется, что Европейские партнеры смогут выполнить свои обещания.
С российской стороны поставки военной помощи Украине считаются провокационными и способствующими эскалации конфликта. По мнению Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, военные грузы для Украины становятся легитимными целями, указывая на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт через военную поддержку и обучение персонала на территории западных стран. В Кремле утверждают, что усиление военной поддержки Украины со стороны Запада не способствует мирным переговорам и оказывает общее негативное влияние на ситуацию.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.