Депутат Верховной Рады Егор Чернев посетовал, что Украина получила лишь 400 тысяч снарядов из обещанного миллиона

Украина заявила, что не получила и половины обещанных снарядов ЕС

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Из миллиона боеприпасов, которые Евросоюз обещал предоставить, Украина получила лишь 400 тысяч, по словам представителя партии "Слуга народа" Егора Чернева.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В последние дни января, Жозеп Боррель, занимающий пост главы внешнеполитического ведомства ЕС, сообщил, что к началу 2024 года страны Европейского блока смогли отправить Украине более 300 тысяч снарядов. Он также уточнил, что к марту следующего года объем поставок сократится до половины изначально обещанного миллиона из-за проблем с производством и опасений стран относительно уменьшения собственных запасов.

Чернев подчеркнул, что процесс идет медленно, но Украинская сторона надеется, что Европейские партнеры смогут выполнить свои обещания.

С российской стороны поставки военной помощи Украине считаются провокационными и способствующими эскалации конфликта. По мнению Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, военные грузы для Украины становятся легитимными целями, указывая на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт через военную поддержку и обучение персонала на территории западных стран. В Кремле утверждают, что усиление военной поддержки Украины со стороны Запада не способствует мирным переговорам и оказывает общее негативное влияние на ситуацию.