Официальный представитель КНР выступил с резкой критикой в адрес США и призвал Америку соблюдать принцип "одного китая"

Китай решительно выступает против попыток США разжечь напряженность в Тайваньском проливе, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он подчеркнул, что США провоцируют конфронтацию и раскол в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.