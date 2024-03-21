Официальный представитель КНР выступил с резкой критикой в адрес США и призвал Америку соблюдать принцип "одного китая"

МИД КНР: США провоцируют конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Китай решительно выступает против попыток США разжечь напряженность в Тайваньском проливе, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он подчеркнул, что США провоцируют конфронтацию и раскол в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

По словам Линь Цзяня, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и решение тайваньского вопроса является исключительно внутренним делом Китая. Он заявил, что Китай стремится к мирному воссоединению, но не потерпит отделения Тайваня.

Линь Цзянь обвинил США в попытке раздуть "теорию китайской угрозы" и обострить напряженность в Тайваньском проливе. Он призвал США придерживаться принципа "одного Китая" и противостоять независимости Тайваня.

Напряженность вокруг Тайваня возросла после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в августе 2022 года. Китай осудил этот визит как поддержку тайваньского сепаратизма и провел крупномасштабные военные учения.

Официальные отношения между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году после поражения сил Гоминьдана в гражданской войне. Деловые и неофициальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны поддерживают контакты через неправительственные организации.