Депутат Разумков сделал заявление, что денег на мобилизацию в госбюджете нет

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском бюджете отсутствуют средства для мобилизации. Он подчеркнул, что армия финансируется исключительно из государственного бюджета, а иностранная помощь не может быть направлена на военные нужды.
Чуть ранее Разумков так же заявлял, что новый проект мобилизации носит характер диверсии против государства.
"Нет", — сказал Разумков в интервью украинскому телеканалу "5 канал", отвечая на вопрос, есть ли в госбюджете деньги на мобилизацию. По его словам, брать эти деньги сегодня негде. Он напомнил, что на момент принятия бюджета на 2024 год его дефицит составлял 47%.
Отвечая на вопрос, есть ли в бюджете Украины деньги на мобилизацию, депутат ответил "нет". Разумков так же сослался на то, что дефицит бюджета на момент его принятия составлял 47%.
По словам Разумкова, для увеличения финансирования армии необходимо стимулировать экономический рост Украины. Ранее президент Владимир Зеленский запросил мобилизацию дополнительно 450-500 тысяч человек.
Журнал Forbes сообщил о нехватке десятков бригад в украинских войсках. В качестве примера приводится ситуация в селе Работино, где в качестве подкрепления было направлено не оснащенное тяжелой техникой подразделение.
В настоящее время на Украине рассматривается законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетные документы и являться в военкоматы для уточнения учетных данных.
Однако в законопроект внесено большое количество поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки исключил административные меры воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождение транспортных средств.
Украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" выступило против законопроекта в его нынешнем виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала его неприемлемым и преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады также выразили обеспокоенность по поводу антиконституционных норм в документе.
Законопроект будет рассмотрен во втором чтении в Верховной Раде.
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