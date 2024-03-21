Депутат Разумков сделал заявление, что денег на мобилизацию в госбюджете нет

Украинский бюджет не потянет мобилизацию

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Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском бюджете отсутствуют средства для мобилизации. Он подчеркнул, что армия финансируется исключительно из государственного бюджета, а иностранная помощь не может быть направлена на военные нужды.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Чуть ранее Разумков так же заявлял, что новый проект мобилизации носит характер диверсии против государства.

"Нет", — сказал Разумков в интервью украинскому телеканалу "5 канал", отвечая на вопрос, есть ли в госбюджете деньги на мобилизацию. По его словам, брать эти деньги сегодня негде. Он напомнил, что на момент принятия бюджета на 2024 год его дефицит составлял 47%.

Отвечая на вопрос, есть ли в бюджете Украины деньги на мобилизацию, депутат ответил "нет". Разумков так же сослался на то, что дефицит бюджета на момент его принятия составлял 47%.

По словам Разумкова, для увеличения финансирования армии необходимо стимулировать экономический рост Украины. Ранее президент Владимир Зеленский запросил мобилизацию дополнительно 450-500 тысяч человек.

Журнал Forbes сообщил о нехватке десятков бригад в украинских войсках. В качестве примера приводится ситуация в селе Работино, где в качестве подкрепления было направлено не оснащенное тяжелой техникой подразделение.

В настоящее время на Украине рассматривается законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетные документы и являться в военкоматы для уточнения учетных данных.

Однако в законопроект внесено большое количество поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки исключил административные меры воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождение транспортных средств.

Украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" выступило против законопроекта в его нынешнем виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала его неприемлемым и преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады также выразили обеспокоенность по поводу антиконституционных норм в документе.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении в Верховной Раде.