Депутат Разумков сделал заявление, что денег на мобилизацию в госбюджете нет

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском бюджете отсутствуют средства для мобилизации. Он подчеркнул, что армия финансируется исключительно из государственного бюджета, а иностранная помощь не может быть направлена на военные нужды.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license