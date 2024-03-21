Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в беседе с испанской газетой Pais подчеркнул, что Киев не обращался с просьбой о военной помощи к европейским странам, подчеркнув, что у Украины имеется достаточное количество военных.
Он отметил, что Украина обладает собственными вооруженными силами и не нуждается в дополнительных войсках. Он также указал, что ни одна европейская страна не готова отправлять своих солдат на поле боя, так как это бы означало вступление в войну, что на данный момент невозможно.
Financial Times 13 марта отмечала, что украинские военные жалуются на отсутствие ротации, что сказывается на их мотивации и боевом духе, и из-за нехватки людей им отменяют отпуска. После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о запуске процесса ротации на фронте. Владимир Зеленский призвал Сырского к новому подходу к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом.