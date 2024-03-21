Премьер-министр Украины заявил, что Киев не обращался с просьбой о военной помощи к другим странам

Украина отказалась от помощи иностранных войск

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в беседе с испанской газетой Pais подчеркнул, что Киев не обращался с просьбой о военной помощи к европейским странам, подчеркнув, что у Украины имеется достаточное количество военных.

Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что Украина обладает собственными вооруженными силами и не нуждается в дополнительных войсках. Он также указал, что ни одна европейская страна не готова отправлять своих солдат на поле боя, так как это бы означало вступление в войну, что на данный момент невозможно.

Financial Times 13 марта отмечала, что украинские военные жалуются на отсутствие ротации, что сказывается на их мотивации и боевом духе, и из-за нехватки людей им отменяют отпуска. После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о запуске процесса ротации на фронте. Владимир Зеленский призвал Сырского к новому подходу к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.