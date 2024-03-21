На проходящих военных учениях используется техника, закупленная у Южной Кореи

Появились подробности военных учений Польши у границ России

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В Польше начались военные учения танкистов на полигоне, расположенном недалеко от границы с Калининградской областью России. В ходе учений польские военнослужащие проводят стрельбы из танков K2 "Черная пантера", поставленных из Южной Кореи, как сообщило Министерство национальной обороны Польши.

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Согласно информации, учения проводятся на полигоне в Бемово-Писке, где применяются танки K2 от 20-й Бартошицкой механизированной бригады.

Польская армия заказала у Южной Кореи 180 танков K2, 48 самоходных гаубиц K9, 218 РСЗО K239 Chunmoo и 48 легких самолетов FA-50. Часть этой военной техники уже была доставлена в Польшу для использования в военных целях.