Между Украиной и Китаем назревает дипломатический скандал

Секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Украины Алексей Данилов обматерил спецпредставителя МИД Китая Ли Хуэя, заявив, что не представителям Китая решать, когда Киеву следует садиться за стол переговоров с Москвой.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International