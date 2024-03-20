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Между Украиной и Китаем назревает дипломатический скандал

Украинский чиновник публично оскорбил представителя китайской дипломатии

Мир

Секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Украины Алексей Данилов обматерил спецпредставителя МИД Китая Ли Хуэя, заявив, что не представителям Китая решать, когда Киеву следует садиться за стол переговоров с Москвой.

Украинский чиновник публично оскорбил представителя китайской дипломатии
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"...данный вопрос (мирное урегулирование) не может решать какой-то..."как там его (Ли Хуэя) фамилия"

Далее дипломат намеренно заменил фамилию китайского дипломата на русскоязычное ругательство.

Ли Хуэй является одним из наиболее влиятельных китайских дипломатов. С 2023 года он помимо должности спецпредставителя МИД по делам Евразии является уполномоченным по вопросам мирного урегулирования кризиса на Украине. Китай всегда выступал за мирное решение конфликта на основе двусторонних гарантий безопасности. Изначально сохраняя нейтралитет по вопросу Украины, Китай всё более сближается с Россией. Хамское поведение украинских чиновников вызывает глубокую неприязнь и непонимание в Китае. 

Следует помнить, что для китайской дипломатии очень важен этикет и церемониал, а также сохранение сохранения "собственного лица". И если бы такое оскорбление в отношении западного или российского дипломата подобное поведение украинского чиновника окончилось бы без последствий, то в отношении китайской дипломатии последствия будут неминуемо тяжёлыми. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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