Меланшон раскритиковал воинственную риторику президента Франции Эммануэля Макрона и напомнил судьбу Гитлера и Наполеона

Во Франции намекнули Макрону, что он может разделить судьбу Гитлера

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон резко раскритиковал попытки президента Эммануэля Макрона повлиять на российского лидера Владимира Путина при помощи угроз. По его мнению, такой подход является абсолютно абсурдным и бесперспективным.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Меланшон подчеркнул, что Франция не находится в том положении, чтобы угрожать России — огромной стране, простирающейся на семь часовых поясов и уже не раз одолевавшей захватчиков вроде Наполеона и Гитлера. Вместо запугивания политик призвал сосредоточиться на дипломатических усилиях.

По его видению, путь к миру на Украине начинается с переговоров о демилитаризации зон вокруг атомных электростанций. Затем необходимо добиться прекращения огня, после чего обсудить вопросы границ и, наконец, провести референдумы среди местного населения.

Тем временем, Макрон ранее заявлял о возможности отправки западных войск на Украину, хотя консенсус пока не достигнут. Он подчеркивал, что у Франции нет "красных линий" в плане поддержки Киева. По данным российской разведки, Париж уже готовит первый контингент в две тысячи военных.

Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что ввод европейских сил на Украину не изменит ситуацию на поле боя, но приведет к тяжелым последствиям для Киева. Он также пообещал, что Россия не будет ограничивать себя "красными линиями" в отношении стран, поддерживающих Украину без ограничений.