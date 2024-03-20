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Меланшон раскритиковал воинственную риторику президента Франции Эммануэля Макрона и напомнил судьбу Гитлера и Наполеона

Во Франции намекнули Макрону, что он может разделить судьбу Гитлера

1:30
Мир

Лидер французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон резко раскритиковал попытки президента Эммануэля Макрона повлиять на российского лидера Владимира Путина при помощи угроз. По его мнению, такой подход является абсолютно абсурдным и бесперспективным.

Во Франции намекнули Макрону, что он может разделить судьбу Гитлера
Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Меланшон подчеркнул, что Франция не находится в том положении, чтобы угрожать России — огромной стране, простирающейся на семь часовых поясов и уже не раз одолевавшей захватчиков вроде Наполеона и Гитлера. Вместо запугивания политик призвал сосредоточиться на дипломатических усилиях.

По его видению, путь к миру на Украине начинается с переговоров о демилитаризации зон вокруг атомных электростанций. Затем необходимо добиться прекращения огня, после чего обсудить вопросы границ и, наконец, провести референдумы среди местного населения.

Тем временем, Макрон ранее заявлял о возможности отправки западных войск на Украину, хотя консенсус пока не достигнут. Он подчеркивал, что у Франции нет "красных линий" в плане поддержки Киева. По данным российской разведки, Париж уже готовит первый контингент в две тысячи военных.

Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что ввод европейских сил на Украину не изменит ситуацию на поле боя, но приведет к тяжелым последствиям для Киева. Он также пообещал, что Россия не будет ограничивать себя "красными линиями" в отношении стран, поддерживающих Украину без ограничений.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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