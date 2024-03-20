В Киеве с негодованием восприняли идею американских законодателей об оказании помощи Украине исключительно в форме кредитов. Как сообщают осведомленные источники, близкие к офису президента Владимира Зеленского, такой подход считается оскорбительным с учетом обязательств по Будапештскому меморандуму.
Ранее сенатор Линдси Грэм*, высказался за то, чтобы Вашингтон предоставлял Киеву средства только в виде займов из-за растущего государственного долга США. Эта идея в течение нескольких недель обсуждалась в Конгрессе, однако украинская сторона не была должным образом проинформирована.
Несмотря на недавний "уникальный" пакет помощи от США на 300 миллионов долларов, законопроект о выделении Киеву и другим странам 60 миллиардов долларов все еще не согласован. По данным Белого дома, имеющихся ресурсов хватит украинским военным лишь на пару недель.
На фоне затянувшейся неопределенности с финансированием республиканцы в Палате представителей подготовили альтернативный план поддержки Украины за счет займов или программы ленд-лиза вместо прямой безвозмездной помощи, как это было ранее.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, согласившись отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов резко раскритиковал эти гарантии, заявив, что подпись американского президента ничего не стоит.
* — Внесен в список террористов и экстремистов.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.