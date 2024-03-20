Британский посол призвал восстановить дипломатические отношения между Арменией и Турцией, которых не существует с 1993 года

Армению призвали наладить отношения с Турцией

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Нормализация отношений между Арменией и Турцией может стать важным шагом для диверсификации внешней политики Еревана и укрепления безопасности страны в регионе. Такое мнение высказал британский дипломат Джон Галлахер, занимающий пост посла в армянской столице. По его словам, Соединенное Королевство поддерживает усилия сторон по налаживанию связей.

Фото: commons.wikimedia.org by Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Между двумя государствами отсутствуют дипломатические отношения, а армяно-турецкая граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Напряженность в двусторонних контактах вызвана рядом факторов, включая поддержку Турцией позиции Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте и острую реакцию Анкары на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.

Тем временем, глава российского МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что армянское руководство стремится опираться на внерегиональные державы, которые пытаются оторвать Ереван от России и интеграционных структур на постсоветском пространстве. По мнению Лаврова, если власти Армении считают характер отношений с Москвой ошибочным и проводят новую политику, основываясь на общественном мнении, то это потребует серьезного пересмотра российско-армянских связей.

В свою очередь, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна будет следовать тем внешнеполитическим векторам, которые обеспечат ей максимальную безопасность. Позже министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что вопрос о вступлении в Евросоюз активно обсуждается в Ереване наряду с другими вариантами развития событий. Очевидно, что Армения стремится диверсифицировать международные связи для укрепления своих позиций.