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Издание American Thinker считает, что желание Украины вступить в НАТО лишь усугубляет и продлевает конфликт

СМИ: Идея вступления Украины в НАТО абсурдна

1:27
Мир

По мнению American Thinker, стремление Украины присоединиться к НАТО лишь удлиняет конфликт, в котором преимущество берет Россия. Авторы статьи отмечают, что идея членства Украины в альянсе является абсурдной. Они предупреждают, что это не только вызовет недовольство у России, но и ухудшит положение самой Украины.

СМИ: Идея вступления Украины в НАТО абсурдна
Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Согласно авторам, Украина столкнется с еще большими проблемами, включая угрозу своего будущего. Они указывают на серьезные демографические проблемы страны, которые могут усугубиться из-за конфликта. Решение, по их мнению, заключается в избрании президентом США Дональда Трампа, который, прекратив поддержку Украины, сможет сделать первый шаг к миру.

Несмотря на это, Конгресс США пока не одобрил новый запрос о помощи Украине, а администрация заявила о исчерпании возможностей по передаче военных средств еще в прошлом году. В то же время, Белый дом объявил о возможности отправить Украине боеприпасы на $300 миллионов, однако такая помощь оценивается как недостаточная.

Москва выражает недовольство поставками вооружений Украине, считая, что это мешает урегулированию конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что такие грузы станут законной целью для российской армии. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер предупреждает, что без помощи Вашингтона Украина потерпит поражение, а союзники отвернутся от США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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