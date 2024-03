Издание American Thinker считает, что желание Украины вступить в НАТО лишь усугубляет и продлевает конфликт

По мнению American Thinker, стремление Украины присоединиться к НАТО лишь удлиняет конфликт, в котором преимущество берет Россия. Авторы статьи отмечают, что идея членства Украины в альянсе является абсурдной. Они предупреждают, что это не только вызовет недовольство у России, но и ухудшит положение самой Украины.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.