Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с резкими заявлениями в отношении политики Запада по поддержке Украины. В интервью Kyiv Post она высказала мнение, что США должны предоставить Украине максимальную военную помощь.
Она призывает обеспечить передачу любых видов вооружений и разрешение на использование любых тактик, в том числе авиации и дальнобойной артиллерии.
По словам Трасс, во время недавнего визита на конференцию консерваторов в США она не встретила никого, кто бы поддерживал Россию. Эти заявления идут вразрез с позицией Москвы, которая считает поставки оружия на Украину прямым вовлечением стран НАТО в конфликт и "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что любые грузы с вооружениями для Киева станут законными целями для российских сил.
В Кремле неоднократно заявляли, что "накачивание" Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и лишь продлевает конфликт. Президент России Владимир Путин многократно призывал западные страны прекратить поставки вооружений Киеву, если они действительно стремятся к скорейшему урегулированию ситуации.
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