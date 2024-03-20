Лиз Трасс призвала разрешить Украине использовать любое вооружение и предоставить все виды вооружений

На Западе призвали разрешить Украине использовать любое оружие

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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с резкими заявлениями в отношении политики Запада по поддержке Украины. В интервью Kyiv Post она высказала мнение, что США должны предоставить Украине максимальную военную помощь.

Фото: https://granthshala.com/truss-in-russia-for-talks-as-kiev-says-troops-will-fight-until-last-breath-latest/

Она призывает обеспечить передачу любых видов вооружений и разрешение на использование любых тактик, в том числе авиации и дальнобойной артиллерии.

По словам Трасс, во время недавнего визита на конференцию консерваторов в США она не встретила никого, кто бы поддерживал Россию. Эти заявления идут вразрез с позицией Москвы, которая считает поставки оружия на Украину прямым вовлечением стран НАТО в конфликт и "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что любые грузы с вооружениями для Киева станут законными целями для российских сил.

В Кремле неоднократно заявляли, что "накачивание" Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и лишь продлевает конфликт. Президент России Владимир Путин многократно призывал западные страны прекратить поставки вооружений Киеву, если они действительно стремятся к скорейшему урегулированию ситуации.