Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерено забрать около 3 миллиардов евро из замороженных активов России

ЕС обозначил сумму, которую заберет из активов РФ

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель внес на рассмотрение стран-членов предложение об использовании доходов от замороженных в ЕС российских активов на оказание военной помощи Украине. По его расчетам, ежегодный доход от этих средств может составить около 3 млрд евро.

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Согласно инициативе Борреля, 90% полученных средств должны направляться в Европейский фонд мира для финансирования, в том числе, закупок вооружений и боеприпасов для Киева. Оставшиеся 10% предлагается зачислять в бюджет ЕС на цели реконструкции и развития украинской оборонной промышленности. Боррель отметил, что эти доходы дополнят ранее согласованные 5 млрд евро для фонда военной помощи Украине.

После начала спецоперации РФ на Украине страны ЕС и G7 заморозили около половины российских валютных резервов на сумму порядка 300 млрд евро, из которых 200 млрд находятся в Евросоюзе. В Брюсселе обсуждают пути использования этих замороженных активов для финансирования восстановления Украины и военной поддержки Киева.

Ранее Кремль и МИД России предупреждали, что конфискация российских активов будет рассматриваться как грубое нарушение норм международного права, на которое последует зеркальный ответ. Министр финансов Антон Силуанов и глава МИД Сергей Лавров заявляли, что в случае конфискации Россия также не вернет заморозившим ее активы западным странам их средства, находящиеся на территории РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что европейцы осознают возможный ущерб для своей экономики и репутации из-за использования российских активов для помощи Киеву. Он предупредил, что лица и государства, причастные к такому решению, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия вперед.