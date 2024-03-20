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Мария Захарова: создание спутников-шпионов провоцирует риски для безопасности космических операций и устойчивой деятельности в космосе

Россия обеспокоена действиями США по созданию спутников-шпионов

1:21
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность возможными планами американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, по созданию сети спутников-шпионов для разведки США.

Россия обеспокоена действиями США по созданию спутников-шпионов
Фото: www.council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По ее словам, подобные действия провоцируют серьезные риски для безопасности космических операций и устойчивой деятельности в космосе.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что SpaceX по засекреченному контракту с американской разведкой работает над развертыванием сотен "спутников-шпионов".

Захарова подчеркнула, что таким образом страны НАТО отрабатывают новые механизмы для провоцирования внутренних потрясений и смены правительств. Говоря международно-правовым языком, создаются серьезные угрозы безопасности космической деятельности, что чревато негативными последствиями для многих социально-экономических процессов, зависящих от космических технологий.

Ранее официальный представитель МИД сообщала о российском проекте резолюции в Генассамблее ООН "Космическая наука и технологии для продвижения мира". Этот документ нацелен на утверждение на международном уровне недопустимости использования гражданских космических систем для силового воздействия на геополитических оппонентов, что делает их "законной целью" для ответных мер, включая военные.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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