Politico: помощь Украине со стороны США свелась преимущественно к словам

По сведениям газеты Politico, в последнее время поддержка Украины со стороны США свелась преимущественно к словесным заверениям. Во время недавней встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии глава Пентагона Ллойд Остин не смог предложить Киеву существенной реальной помощи.

