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Politico: помощь Украине со стороны США свелась преимущественно к словам

СМИ: США больше нечего предложить Украине в качестве помощи

1:36
Мир

По сведениям газеты Politico, в последнее время поддержка Украины со стороны США свелась преимущественно к словесным заверениям. Во время недавней встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии глава Пентагона Ллойд Остин не смог предложить Киеву существенной реальной помощи.

СМИ: США больше нечего предложить Украине в качестве помощи
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Это связано с тем, что запрос администрации США на чрезвычайную военную помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев блокируется Конгрессом.

Несмотря на заявления Остина о решимости предоставить Украине всё необходимое и не допустить её падения, США на данный момент испытывают трудности с оказанием масштабной военной поддержки. Конгресс пока не согласовал новый запрос о помощи, а имевшиеся возможности по передаче вооружений были исчерпаны ещё в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил лишь о возможности отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, которых ВСУ хватит ненадолго.

Россия считает поставки вооружений Украине препятствием для урегулирования конфликта и фактическим вовлечением стран НАТО в противостояние, называя это "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, поставляя вооружения и обучая украинских военных. В Кремле заявляли, что наращивание поставок оружия Западом не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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