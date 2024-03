Энгин Озер: соглашение между США и Турцией приведет к определенному охлаждению между Россией и Турцией

Согласно турецкому аналитику Энгину Озеру, новые договоренности Турции и США по антироссийским санкциям не приведут к серьезному обострению отношений между Анкарой и Москвой. Однако определенное охлаждение в двусторонних связях можно ожидать.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.