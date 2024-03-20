Энгин Озер: соглашение между США и Турцией приведет к определенному охлаждению между Россией и Турцией

Аналитик подчеркнул, что соглашение между США и Турцией скажется на отношениях Анкары и Москвы

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Согласно турецкому аналитику Энгину Озеру, новые договоренности Турции и США по антироссийским санкциям не приведут к серьезному обострению отношений между Анкарой и Москвой. Однако определенное охлаждение в двусторонних связях можно ожидать.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

По информации Озера, для турецкого руководства сейчас главным приоритетом являются предстоящие 31 марта местные выборы, особенно в Стамбуле. Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает эти выборы более важными, чем любые другие вопросы внутренней и внешней политики. Поэтому принятие важных "международных решений" откладывается до завершения выборов. Глубокий экономический кризис в Турции побуждает правительство искать новые меры для выхода из сложной ситуации, среди которых улучшение отношений с США и привлечение кредитов и инвестиций.

По словам эксперта, США и Турция договорились о постепенном подходе в вопросе санкций против России. Вместо угроз американского стиля, турецкие власти будут использовать метод советов и предложений, чтобы убедить местные компании прекратить торговлю с Россией. Однако вряд ли можно ожидать полного прекращения торговли между двумя странами. Турецкие компании примут необходимые меры предосторожности против подобных угроз.

Несмотря на определенное охлаждение, маловероятно, что отношения между Турцией и Россией перейдут к серьезному обострению и напряженности, считает Озер.

В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с санкционным давлением Запада, усиливающимся в последние годы. Москва отмечала, что Западу не хватает смелости признать провал антироссийских санкций, которые, по мнению российского руководства, нанесли серьезный удар по мировой экономике. Президент РФ Владимир Путин называл санкции частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию и ослаблению России, направленной на ухудшение жизни миллионов людей.