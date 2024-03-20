Просто бизнес: Франция закупила рекордный объём российского сжиженного газа

Франция рекордно нарастила закупки российского газа

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По данным Евростата, в январе 2024 года Франция закупила у России сжиженного природного газа на 293 миллиона евро, это самый крупный объём за последние 14 месяцев.

Январские поставки сжиженного природного газа из России во Францию стали максимальными с ноября 2022 года. К предыдущему месяцу они также выросли весьма значительно — сразу на 20 процентных пунктов после того, как в декабре 2023-го РФ продала французской республики СПГ на 244 миллиона евро.

Не отстаёт от своего ближайшего соседа и Испания. Поставки российского сжиженного природного газа испанским покупателям в январе выросли за месяц на 70 процентных пунктов и достигли суммы в 274 миллиона евро, что стало максимальным значением за истекший год. Как сообщает Евростат, всего за январь 2024 года страны Евросоюза закупили в России СПГ на общую сумму в 684 миллиона евро.

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что за 2023 год РФ поставила в страны ЕС полтора десятка миллионов тонн сжиженного газа, рост к предыдущему году составил 38 процентных пунктов.