Совет Федерации провел ратификацию протоколов, которые вносят изменения в кредитные соглашения между Кубой и РФ

Совфед одобрил изменение долговых обязательств Кубы перед РФ

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Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, вносящих изменения в российско-кубинские кредитные межправительственные соглашения, касающиеся реструктуризации долговых обязательств Кубы перед Россией по четырем государственным кредитам.

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Реструктуризация затронет кредиты, выданные для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг, строительной и сельскохозяйственной техники, строительства энергоблоков теплоэлектростанций, а также модернизации и расширения металлургического завода на территории Кубы.

Протоколами уточняется порядок погашения задолженности Республики Куба перед Российской Федерацией, начисления и уплаты процентов на соответствующие суммы задолженности. Все платежи кубинской стороны будут осуществляться в пользу России в российских рублях.

Погашение задолженности, накопленной с 1 марта по 31 декабря 2022 года, будет проходить в виде полугодовых платежей 15 июня и 15 декабря в период с 2024 по 2040 год. Графиковые платежи, определенные в период с 2023 по 2027 год, переносятся на 2028-2040 годы с погашением задолженности равными полугодовыми платежами и начислением процентов в 2023–2033 годах по ставке 1% годовых, а в 2034–2040 годах — по ставке 1,5% годовых. Уплата процентов также будет производиться в период 2028–2040 годов в те же даты.