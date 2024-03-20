Согласно публикации в The Times, российские модернизированные авиабомбы советской эпохи, оснащенные "умными" крыльями, превратились в смертоносное управляемое оружие, представляющее серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины.
Эти боеприпасы, сброшенные с самолетов, обладают разрушительной мощью и способны полностью уничтожать любые позиции и сооружения противника.
Один из украинских военных подчеркнул губительный характер этих бомб, оставляющих после попадания лишь воронки на месте зданий и сооружений. Командование ВСУ считает, что эффективным ответом на данную угрозу могли бы стать западные истребители, способные противостоять российской авиации. Однако развертывание таких истребителей откладывается из-за проблем с обучением личного состава и материально-техническим обеспечением.
Ранее в ВВС Украины высказывали опасения, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут противостоять российским Су-35 и не обеспечат Киеву преимущества в воздухе.
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне специальной военной операции. Благодаря этим модулям боевые самолеты получили возможность наносить высокоточные удары по укрепленным позициям противника, избегая при этом огня зенитных ракетных комплексов.
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