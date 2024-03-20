МИД Китая выразил надежду, что стороны пойдут на деэскалацию конфликта и будут работать над созданием системы безопасности в Европе

В КНР прокомментировали возможную отправку военных Франции на Украину

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В ответ на возможную отправку французских военных на Украину официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь выразил надежду на деэскалацию конфликта и создание эффективной системы безопасности в Европе.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Комментируя этот вопрос на брифинге, он подчеркнул искреннее стремление Китая к тому, чтобы все заинтересованные стороны проявили политическую волю, способствовали снижению напряженности и приложили совместные усилия для скорейшего прекращения огня и боевых действий. Линь Цзянь призвал к формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о подготовке Францией контингента для отправки на Украину, который на первом этапе составит около 2 тысяч военнослужащих. По его словам, во французском руководстве признают, что число погибших французов на Украине уже превысило определенный психологический порог, и обнародование таких данных может спровоцировать протесты среди граждан.

Китайская сторона призвала все заинтересованные стороны проявить ответственный подход и приложить максимальные усилия для деэскалации конфликта, прекращения огня и создания прочной системы безопасности в Европе на принципах баланса интересов.