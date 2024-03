МИД Китая выразил надежду, что стороны пойдут на деэскалацию конфликта и будут работать над созданием системы безопасности в Европе

В ответ на возможную отправку французских военных на Украину официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь выразил надежду на деэскалацию конфликта и создание эффективной системы безопасности в Европе.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.