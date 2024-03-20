Шерпы Италии подготовили заявление G7, в котором осуждали прошедшие в России президентские выборы, но Энтони Блинкен заблокировал его

Шерпы Италии подготовили заявление G7, в котором осуждали прошедшие в России президентские выборы.
Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал это заявление. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на свои источники.
Как указывает издание, в заявлении выборы были названы фарсом. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан одобрил текст, а вот Госдеп счёл формулировки заявления неуместными. В газете также поясняется, что решение Энтони Блинкена обусловлено желанием не давать России повода для вмешательства в предстоящие в ноябре этого года выборы президента США.
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