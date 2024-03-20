Кулеба расшифровал слова Макрона об отправке западных войск на Украину

Кулеба: Европу охватила паника после слов Макрона об отправке войск на Украину

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что имел в виду французский лидер Эммануэль Макрон, говоря об отправке войск НАТО на Украину. Слова дипломата передаёт La Stampa.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons Public Domain Mark 1.0

Как утверждает Кулеба, Макрон говорил о том, что западные военные будут обучать бойцов ВСУ на территории Украины, а не участвовать в боевых действиях против России. Кулеба заверил, что ничего другого глава Елисейского дворца не подразумевал.

При этом украинский министр признал, что европейские лидеры запаниковали после слов французского президента.

Также Кулеба напомнил, что Киев никогда не просил прислать себе на помощь военных из западных стран, а только говорил о боеприпасах и прочем вооружении.

Напомним, накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит к отправке на Украину 2000 военных. Подробнее об этом читайте в нашем материале.