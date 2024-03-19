Россия намерена узнать позицию ООН по вопросу, связанному с недопуском РФ на сессию ФАО

Россия обратиться к ООН за разъяснениями из-за ситуации с ФАО

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель постпредства России при ООН Евгений Успенский выразил озабоченность по поводу планов Молдавии не допустить российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), проходящую в Кишиневе.

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Ранее заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак уклонился от прямого комментария, рекомендовав обратиться непосредственно в ФАО, несмотря на то, что эта организация является структурным подразделением ООН.

Успенский подчеркнул, что позиция Молдавии, выступающей принимающей стороной для мероприятий ООН, является злоупотреблением ее статуса. Он недоумевал, почему главный орган ООН вновь воздерживается от комментариев и не высказывает четкой позиции по этому вопросу. Ранее посол России в Кишиневе Олег Васнецов сообщал, что МИД Молдавии выразил нежелание видеть российскую делегацию на предстоящей в мае сессии ФАО.