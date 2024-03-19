Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Греция отказалась приглашать Россию на празднования в честь дня независимости
В России предложили создать министерство демографии
Ветеринары рассказали, как отличить больную собаку от здоровой
Как избавиться от проволочника
"Москвич 3" стал самым доступным кроссовером на рынке России
Кипящая поверхность гигантской звезды Бетельгейзе может создавать иллюзию
Клюквенно-банановое смузи с авокадо: полезный белковый завтрак
Чехия опровергла слухи об отправке своих военных на Украину
Косметолог — о том, что происходит с кожей после 40 лет, и какие процедуры нужны
Трамп отметил, что решение Верховного Суда США по отношению к нему может стать прецедентом для института президенства

Дональд Трамп обратился к Верховному Суду Америки

2:06
Мир

В своем письменном обращении в Верховный суд США бывший президент Дональд Трамп подчеркнул, что решение по вопросу его неприкосновенности окажет далеко идущие последствия не только для него лично, но и для всего института президентства в целом на долгие годы вперед.

Дональд Трамп обратился к Верховному Суду Америки
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Трамп настаивает на том, что высшая судебная инстанция не должна создавать правило, применимое исключительно к его персоне, поскольку это противоречило бы принципу верховенства права.

На протяжении 50 страниц документа адвокаты экс-президента утверждают, что неприкосновенность должна быть абсолютной и распространяться на все действия в рамках полномочий главы государства. Признание отсутствия у Трампа иммунитета от уголовного преследования, по их мнению, противоречило бы Конституции США.

Верховный суд рассмотрит иск о неприкосновенности Трампа 25 апреля. Ранее суд округа Колумбия постановил, что экс-президент не обладает иммунитетом от юридического преследования по делу о его предполагаемой причастности к попыткам удержания власти после поражения на выборах 2020 года и беспорядкам на Капитолийском холме. Трамп обжаловал это решение в Верховном суде, где в настоящее время большинство составляют судьи-консерваторы.

Ранее Верховный суд уже встал на сторону бывшего президента, отказав властям штата Колорадо в праве решать его судьбу на федеральных выборах и сохранив право Трампа участвовать в предварительных выборах в этом штате. Комментируя данное решение, экс-президент выразил ожидание, что Верховный суд также подтвердит его юридическую неприкосновенность от уголовного преследования.

В настоящее время Трампу предъявлено в общей сложности более 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые он называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Наиболее тяжкие статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы. При сложении сроков по совокупности обвинений политику может грозить несколько столетий тюремного заключения, превышающих 700 лет.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Последние материалы
Косметолог — о том, что происходит с кожей после 40 лет, и какие процедуры нужны
Дональд Трамп обратился к Верховному Суду Америки
Дональд Трамп заявил, что с Владимиром Путиным можно вести переговоры по Украине
Тренер Тарасова считает, что в МОК сошли с ума, призывая атлетов отказаться от Игр Дружбы в РФ
Запущен веб-сайт по надзору за помощью США Украине
Курс биткоина резко упал после периода роста
Полковник Арбаретье: Франция может разместить войска на Украине вдоль Днепра
Аксенов рассказал о популярных у москвичей курортах Крыма
Врач объяснила, как пропуск завтрака влияет на память
Рустем Умеров заявил, что Украина получит всю необходимую помощь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников