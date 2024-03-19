Трамп отметил, что решение Верховного Суда США по отношению к нему может стать прецедентом для института президенства

В своем письменном обращении в Верховный суд США бывший президент Дональд Трамп подчеркнул, что решение по вопросу его неприкосновенности окажет далеко идущие последствия не только для него лично, но и для всего института президентства в целом на долгие годы вперед.
Трамп настаивает на том, что высшая судебная инстанция не должна создавать правило, применимое исключительно к его персоне, поскольку это противоречило бы принципу верховенства права.
На протяжении 50 страниц документа адвокаты экс-президента утверждают, что неприкосновенность должна быть абсолютной и распространяться на все действия в рамках полномочий главы государства. Признание отсутствия у Трампа иммунитета от уголовного преследования, по их мнению, противоречило бы Конституции США.
Верховный суд рассмотрит иск о неприкосновенности Трампа 25 апреля. Ранее суд округа Колумбия постановил, что экс-президент не обладает иммунитетом от юридического преследования по делу о его предполагаемой причастности к попыткам удержания власти после поражения на выборах 2020 года и беспорядкам на Капитолийском холме. Трамп обжаловал это решение в Верховном суде, где в настоящее время большинство составляют судьи-консерваторы.
Ранее Верховный суд уже встал на сторону бывшего президента, отказав властям штата Колорадо в праве решать его судьбу на федеральных выборах и сохранив право Трампа участвовать в предварительных выборах в этом штате. Комментируя данное решение, экс-президент выразил ожидание, что Верховный суд также подтвердит его юридическую неприкосновенность от уголовного преследования.
В настоящее время Трампу предъявлено в общей сложности более 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые он называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Наиболее тяжкие статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы. При сложении сроков по совокупности обвинений политику может грозить несколько столетий тюремного заключения, превышающих 700 лет.
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