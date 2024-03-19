Бывший президент США так же отметил, что имел хорошие отношения с Путиным, пока занимал пост главы государства

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в возможности ведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию украинского кризиса.
В интервью телеканалу GB News он подтвердил, что в годы своего президентства поддерживал хорошие отношения с главой Российской Федерации.
Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах сможет разрешить конфликт на Украине путем переговоров. По словам политика, у него есть что сказать как Путину, так и Зеленскому.
В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал урегулировать ситуацию вокруг Украины в случае победы на выборах. Более того, экс-президент утверждал, что приступит к решению этого вопроса еще до своей инаугурации.
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