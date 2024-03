Пентагон запустил сайт, благодаря которому можно следить за предоставлением помощи Украине

В стремлении обеспечить большую прозрачность в вопросе надзора за предоставлением Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи со стороны США, Управление генерального инспектора Министерства обороны запустило новый специализированный веб-ресурс.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.