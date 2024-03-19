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Пентагон запустил сайт, благодаря которому можно следить за предоставлением помощи Украине

Запущен веб-сайт по надзору за помощью США Украине

2:27
Мир

В стремлении обеспечить большую прозрачность в вопросе надзора за предоставлением Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи со стороны США, Управление генерального инспектора Министерства обороны запустило новый специализированный веб-ресурс.

Запущен веб-сайт по надзору за помощью США Украине
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Данная инициатива была реализована при координации с надзорными органами Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и Счетной палаты.

Новый совместный веб-сайт призван осветить общегосударственные усилия по контролю за оказанием Украине различных видов помощи от американской стороны. На ресурсе представлена информация о деятельности различных надзорных ведомств США, структурированная по трем стратегическим направлениям: содействие в сфере безопасности, помощь невоенного характера, а также управление и операционные процессы. Кроме того, на веб-странице размещены контактные данные для передачи сведений о любых случаях нецелевого расходования средств, мошенничества и злоупотреблений, связанных с американской помощью Украине.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подчеркнул, что совместными усилиями различных надзорных органов задействовано около 400 специалистов, обеспечивающих всесторонний мониторинг всех аспектов помощи правительства США. В свою очередь, исполняющая обязанности генерального инспектора Госдепартамента Диана Шоу отметила, что надзор за помощью Украине является приоритетной задачей для США, выразив поддержку запуску нового инструмента для более эффективного информирования американских налогоплательщиков.

В последние месяцы вопрос о надлежащем использовании оружия и средств, направляемых на Украину, приобрел особую актуальность в США, особенно на фоне отказа республиканцев в Конгрессе согласовать выделение новых ассигнований для нужд Киева.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и представляют собой "игру с огнем". Глава российского МИД отмечал, что любые грузы с вооружениями для Украины станут законными целями для России. По его словам, США и НАТО прямо участвуют в конфликте, в том числе путем поставок оружия и подготовки кадров на территории ряда стран Альянса. В Кремле заявляли, что наращивание поставок вооружений на Украину со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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