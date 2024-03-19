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Глава Минобороны Украины так же заявил, что продолжаются переговоры о поставках истребителей F-16

Рустем Умеров заявил, что Украина получит всю необходимую помощь

1:46
Мир

По итогам очередного заседания контактной группы по поддержке Украины, проходившего на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил о грядущих поставках артиллерийских боеприпасов и увеличении количества ракет для систем ПВО в адрес Киева.

Рустем Умеров заявил, что Украина получит всю необходимую помощь
Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0

Умеров акцентировал внимание на критической необходимости обеспечения украинских военнослужащих боеприпасами. Он отметил, что партнеры Украины заявили о предоставлении пакетов помощи, включающих артиллерийские снаряды калибров 155 мм, 152 мм и 105 мм, а также дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

По словам главы оборонного ведомства Украины, к "коалиции дронов" присоединились еще несколько стран, сделав соответствующие взносы. Первые поставки беспилотников на Украину ожидаются уже в марте текущего года.

Кроме того, Умеров упомянул о продолжающейся работе с партнерами, включая США, Данию, Бельгию, Нидерланды, Румынию и другие страны, по вопросу передачи Украине истребителей F-16 в максимально сжатые сроки для закрытия воздушного пространства.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту с предупреждением о том, что любые грузы с вооружениями для Украины станут законными целями для Российской Федерации. Официальные представители РФ неоднократно заявляли, что поставки оружия на Украину со стороны стран НАТО лишь осложняют ситуацию и негативно влияют на перспективы российско-украинских переговоров. Также высказывалась озабоченность по поводу прямого участия США и НАТО в конфликте, в том числе путем подготовки кадров на территории некоторых стран Альянса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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